Российских туристов предупредили об опасности на Мальдивах: любимый курорт богачей оставит без денег Фото: REUTERS.

Российских туристов предупреждают о росте случаев воровства на Мальдивах. Об этом рассказал директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с журналистами «360».

«Кроме российских туристов, практически никто в мире сейчас не возит с собой наличные, поэтому нечистые на руку сотрудники отелей нацелились именно на них», — резюмировал эксперт.

Он отметил, что риск воровства выше в местах с низким уровнем жизни местных жителей по сравнению с отдыхающими иностранцами. Россияне чаще становятся жертвами краж из-за привычки брать наличные деньги в отпуск. Причем опасность на популярном курорте богачей часто исходит от персонала, в том числе и от горничных. Арутюнов подчеркнул, что важно быть бдительными, если не хотите оставить все свои сбережения на курорте.

Ранее KP.RU сообщил, что опасность для россиян появилась на еще одном популярном курорте. Речь идет о Бали. Отмечается, что многие отдыхающие из РФ стали жертвами мошенников по обмену криптовалюты.