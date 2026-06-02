Ковальчук: Один человек погиб из-за атаки дрона ВСУ по Суземке Брянской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мирный житель погиб в результате атаки украинских боевиков по поселку Суземка в Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук.

"Украинские фашисты ударили из РСЗО по поселку Суземка. Погиб мирный житель..", - написал он в своем Telegram-канале.

Ковальчук отметил, что также от действий ВСУ пострадали трое граждан и сотрудник СГУП ЦСН "Защита" Брянск", который помогал их эвакуировать.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинские националисты атаковали Брянскую область беспилотниками. Под удар попала железнодорожная станция Унеча, где вражеский дрон повредил маневровый тепловоз, погибли люди. Кроме того, боевики вооруженных формирований Украины предприняли атаку на территорию промышленного предприятия в Брянской области, в результате был ранен один сотрудник.