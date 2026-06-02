Путин поддержал инициативу ввести День детской книги 26 марта Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести День детской книги. Он должен отмечаться 26 марта. Об этом стало известно в ходе его выступления на Совете по развитию политики и сохранности русского языка.

Отмечается, что советник президента РФ Елена Ямпольская предложила организовать в России День десткой книги. Путин с радостью поддержал это. Представитель Кремля отметила, что похожая дата отмечалась в СССР, эта традиция зародилась еще в 1943 году.

«Само собой, поддержим», — резюмировал глава государства на специальном Совете по русскому языку.

До этого президент предложил разделить филологические факультеты в вузах. Он отметил, что важно отдельно изучать русский язык и литературу, акцент должен быть один в ту или иную сторону, в зависимости от требования профессии.