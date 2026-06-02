Врачи объяснили, нужно ли пить аспирин «для разжижения крови»

Врачи рассказали, что на самом деле влияет на густоту крови. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Многие считают, что с возрастом кровь становится «гуще», поэтому для профилактики тромбов стоит принимать аспирин. Однако врачи объясняют, что ситуация устроена сложнее и далеко не всегда требует таких мер. Об этом пишет aif.ru.

«Аспирин, действительно, применяется для разжижения крови. Его используют люди, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно атеросклероз, когда есть бляшки. И вообще для профилактики образования тромбов», – отметил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Профессор Павел Воробьев подчеркнул, что однако само понятие «сгущение крови с возрастом» некорректно. Вязкость крови зависит прежде всего от количества эритроцитов, а у пожилых людей чаще фиксируется анемия – то есть их снижение, а не увеличение.

При этом риск тромбозов действительно растет, но причина в сопутствующих заболеваниях – диабете, нарушениях сердечного ритма, атеросклерозе и проблемах с сосудами. Для профилактики в современной медицине применяются антикоагулянты, которые влияют на систему свертывания крови.

Напомним, в 2026 году для россиян впервые по ОМС стал доступен передовой анализ крови. Также в диспансеризацию включается «оценка липидного профиля».