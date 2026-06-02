Единые учебники по русскому языку и литературе переданы в Минпросвещения

Единые учебники по русскому и литературе переданы в Минпросвещения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов и среднего профессионального образования переданы на экспертизу в Минпросвещения РФ. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская.

Заявление прозвучало на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Там Ямпольская отметила, что учебники уже подготовлены. Сейчас они проходят все положенные по закону экспертизы в министерстве.

«Учебники для 10-х и 11-х классов, а также для среднего профессионального образования подготовлены и переданы в Министерство просвещения Российской Федерации», — сказала советник президента.

Она добавила, что работа над другими линейками учебников тоже продолжается. Это касается материалов для 5-9 классов и начальной школы.

По словам Ямпольской, авторские коллективы ведут эту работу параллельно и без перерывов. При этом они взаимодействуют с педагогическим сообществом, родителями и самими школьниками.

Немногим ранее KP.RU писал, что с 1 сентября 2027 года российские школы планируют перевести на новый федеральный стандарт среднего общего образования. Он должен сделать старшую школу более гибкой и одинаково доступной для учеников в крупных городах и небольших населенных пунктах. В частности, школы смогут открывать более узкие специализации внутри профильных направлений.