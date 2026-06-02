Специалист спрогнозировал, вырастут ли цены на чай в России

За рубежом чай подорожал из-за неурожая в Индии, Шри-Ланке и Кении. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Любителей чая встревожили новости о росте мировых цен на этот напиток. Причиной называют неурожай в Индии, Шри-Ланке и Кении – странах, которые считаются крупнейшими поставщиками чая. Однако глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал, что россиянам пока не стоит переживать ни из-за дефицита, ни из-за резкого подорожания. Об этом пишет mk.ru.

«Я не уверен, что подорожание чая в России, даже на 5 %, в нынешнем году вообще состоится», – отметил Чантурия.

По словам эксперта, скачок цен на чайных аукционах в начале сезона – обычное явление. Сейчас поставщики пытаются воспользоваться ситуацией и заработать больше, однако по мере сбора нового урожая цены могут стабилизироваться и даже снизиться. Поэтому делать запасы чая впрок нет особого смысла.

Специалист также напомнил, что Россия закупает чай примерно в 20 странах мира. Помимо Индии, Шри-Ланки и Кении, крупные поставки идут из Вьетнама, Индонезии, Уганды и Танзании. Если в одной из стран возникнут проблемы с урожаем или ценами, поставки можно перераспределить. Кроме того, в России сформированы значительные складские запасы, а большая часть чая фасуется внутри страны.

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