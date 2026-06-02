Госдеп США заявил о возможном успехе в переговорах Вашингтона и Тегерана

Рубио: Переговоры США и Ирана продолжаются, успех возможен в скором времени Фото: REUTERS.

Мирные переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются, стороны обсуждают и аспекты ядерной программы Исламской республики, успех может быть достигнут в ближайшие дни. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на выступлении в сенате.

"Переговоры по вопросам ядерной проблематики носят очень сложный, очень технический характер, а потому на их проработку потребуется определенное время", - отметил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, 2 июня стало известно, что обмен сообщениями между Ираном и США по проработке проекта соглашения приостановлен уже несколько дней. В последнем уведомлении, отправленном Тегераном, содержалось четкое требование о необходимости введения режима прекращения огня на территории Ливана.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что Тегеран приостанавливает переговоры с Вашингтоном в знак протеста из-за действий Израиля в Ливане.