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НовостиВ мире2 июня 2026 14:49

Рубио допустил продление исключений из санкций США против нефтяного сектора РФ

Госсекретарь США заявил о возможности очередного смягчения ограничений против нефтяного сектора РФ
Анна АДАМАЙТЕС
Рубио допустил продление исключений из санкций США против нефтяного сектора РФ

Рубио допустил продление исключений из санкций США против нефтяного сектора РФ

Фото: REUTERS.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио допустил, что исключения из американских санкций против российского нефтяного сектора будут вновь продлены. Эту мысль он высказал на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

По словам Рубио, окончательное решение остается за Минфином США, но все будет зависеть от текущей ситуации. При этом он подчеркнул, что принципиальная позиция Вашингтона — сохранять ограничения против российского нефтяного сектора.

«Мы бы хотели завершить это как можно скорее, поскольку лежащая в основе политика этой страны (США — прим.) заключается в том, чтобы применять санкции в отношении их нефти (России — прим.)», — сказал госсекретарь.

Между тем Еврокомиссия планирует представить 21-й пакет санкций ЕС против России 8 или 9 июня, в который, как ожидается, войдут меры против российских энергодоходов, включая заморозку ценового потолка на нефть. Также обсуждаются возможные ограничения против «Лукойла» и «Роснефти», хотя их утверждение может столкнуться с трудностями из-за позиции отдельных стран Евросоюза.