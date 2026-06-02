Рубио допустил продление исключений из санкций США против нефтяного сектора РФ Фото: REUTERS.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио допустил, что исключения из американских санкций против российского нефтяного сектора будут вновь продлены. Эту мысль он высказал на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

По словам Рубио, окончательное решение остается за Минфином США, но все будет зависеть от текущей ситуации. При этом он подчеркнул, что принципиальная позиция Вашингтона — сохранять ограничения против российского нефтяного сектора.

«Мы бы хотели завершить это как можно скорее, поскольку лежащая в основе политика этой страны (США — прим.) заключается в том, чтобы применять санкции в отношении их нефти (России — прим.)», — сказал госсекретарь.

Между тем Еврокомиссия планирует представить 21-й пакет санкций ЕС против России 8 или 9 июня, в который, как ожидается, войдут меры против российских энергодоходов, включая заморозку ценового потолка на нефть. Также обсуждаются возможные ограничения против «Лукойла» и «Роснефти», хотя их утверждение может столкнуться с трудностями из-за позиции отдельных стран Евросоюза.