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НовостиЭкономика2 июня 2026 14:55

Итоги обновления: ВТБ анонсировал рост аудитории цифрового банка

Сейчас она превышает 27 миллионов человек
Олег КАРПОВ

ВТБ ожидает активного прироста пользователей своего мобильного банка. На сегодня ежемесячно сервисом пользуются свыше 27 млн клиентов. После запуска обновлённой версии приложения в нём появились новые нефинансовые услуги и опции, расширенные бонусы программы лояльности, обновлённая архитектура и более современный дизайн. В банке прогнозируют, что за счёт этих изменений к концу года количество активных пользователей ВТБ Онлайн превысит 32 млн человек, а с учётом партнёрства с RWB показатель может вырасти многократно. Об этом накануне Петербургского международного экономического форума — 2026 заявила первый заместитель председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

«После обновления мы видим рост числа ежедневных сессий и транзакционной активности в ВТБ Онлайн. Появление нефинансовых сервисов от партнёров банка с дополнительной выгодой охватывает почти все ежедневные сценарии в жизни клиентов — от обычных переводов до доставки еды… А клиенты, выбравшие ВТБ своим основным банком, получают ещё больше преференций», — отметила Ольга Скоробогатова.

В 2026 году кредитная организация продолжает активное развитие цифрового канала, в том числе в области дистанционных выдач продуктов. По оценкам банка, в текущем году через мобильное приложение банка будет оформляться более 80% депозитов, почти 80% накопительных счетов, около 60% потребительских кредитов, а также каждый третий кредитный договор по картам и каждая пятая ипотека.

В марте банк полностью перезапустил мобильное приложение, сделав акцент на удобстве и расширении финансовых возможностей для пользователей. На главной странице в четырёх разделах собраны все финансовые и нефинансовые предложения, включая партнёрские сервисы (от доставки еды до планирования путешествий), семейный банк и круглосуточную поддержку. Изменения отражают новую концепцию розничного бизнеса: чем активнее клиент взаимодействует с банком, тем больше выгод получает сам и его семья.