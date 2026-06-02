Итоги обновления: ВТБ анонсировал рост аудитории цифрового банка

ВТБ ожидает активного прироста пользователей своего мобильного банка. На сегодня ежемесячно сервисом пользуются свыше 27 млн клиентов. После запуска обновлённой версии приложения в нём появились новые нефинансовые услуги и опции, расширенные бонусы программы лояльности, обновлённая архитектура и более современный дизайн. В банке прогнозируют, что за счёт этих изменений к концу года количество активных пользователей ВТБ Онлайн превысит 32 млн человек, а с учётом партнёрства с RWB показатель может вырасти многократно. Об этом накануне Петербургского международного экономического форума — 2026 заявила первый заместитель председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

«После обновления мы видим рост числа ежедневных сессий и транзакционной активности в ВТБ Онлайн. Появление нефинансовых сервисов от партнёров банка с дополнительной выгодой охватывает почти все ежедневные сценарии в жизни клиентов — от обычных переводов до доставки еды… А клиенты, выбравшие ВТБ своим основным банком, получают ещё больше преференций», — отметила Ольга Скоробогатова.

В 2026 году кредитная организация продолжает активное развитие цифрового канала, в том числе в области дистанционных выдач продуктов. По оценкам банка, в текущем году через мобильное приложение банка будет оформляться более 80% депозитов, почти 80% накопительных счетов, около 60% потребительских кредитов, а также каждый третий кредитный договор по картам и каждая пятая ипотека.

В марте банк полностью перезапустил мобильное приложение, сделав акцент на удобстве и расширении финансовых возможностей для пользователей. На главной странице в четырёх разделах собраны все финансовые и нефинансовые предложения, включая партнёрские сервисы (от доставки еды до планирования путешествий), семейный банк и круглосуточную поддержку. Изменения отражают новую концепцию розничного бизнеса: чем активнее клиент взаимодействует с банком, тем больше выгод получает сам и его семья.