Мат на работе может иметь последствия: как брань влияет на коллектив Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Использование нецензурной лексики в офисе перестает быть безобидной привычкой, когда переходит в травлю конкретного человека. По словам эксперта, такая атмосфера не только раскалывает коллектив, но и способна отпугнуть потенциальных заказчиков. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил юрист Марк Каретин.

Специалист пояснил, что постоянные крики и привычка сбрасывать негатив через брань создают в коллективе высокий уровень тревожности. Он подчеркнул, что в такой среде сдержанные и спокойные работники быстро начинают ощущать себя лишними. Особую токсичность ситуации придает смена вектора агрессии, когда ругань направлена на унижение личности конкретного коллеги.

Каретин отметил, что подобный прессинг вызывает у людей настоящий страх совершить ошибку или задать лишний вопрос. В итоге это полностью убивает любую инициативу и делает пребывание в компании небезопасным. Самым разрушительным вариантом специалист назвал так называемый «вертикальный мат», когда начальник ругается на новичков или подчиненных, демонстрируя свою власть.

Стоит отметить, что многие молодые люди намерены провести летние каникулы с пользой как для себя, так и для общества, занимаясь подработкой. HR-эксперт Зулия Лоикова указала, что самым частым выбором у подростков остается сфера общественного питания. Её слова приводит «Царьград».