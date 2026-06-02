Ковальчук: Дрон ВСУ упал на парковку торгового центра в Брянске Фото: REUTERS.

Украинские боевики попытались атаковать торговый центр в Брянске, беспилотник рухнул на парковке. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере "Макс".

"На парковку ТЦ "Аэропарк" в городе Брянске упал БПЛА, летевший на здание торгового центра", - написал исполняющий обязанности главы региона.

Он отметил, что в результате инцидента пострадавших нет. Парковка ТЦ оцеплена, работают оперативные службы, добавил Ковальчук.

Как писал сайт KP.RU, ранее Егор Ковальчук сообщил, что украинские фашисты атаковали поселок Суземка в Брянской области. В результате действий ВСУ погиб мирный житель. Кроме того, пострадали трое граждан и сотрудник СГУП ЦСН "Защита" Брянск", который помогал их эвакуировать.