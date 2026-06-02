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НовостиОбщество2 июня 2026 17:25

Фальков перечислил дисциплины, которые будут изучать все студенты

Все российские студенты будут изучать четыре обязательные дисциплины
Анна АДАМАЙТЕС
Фальков перечислил дисциплины, которые будут изучать все студенты

Фальков перечислил дисциплины, которые будут изучать все студенты

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ объявил о введении четырех обязательных дисциплин для студентов всех вузов страны.

По словам главы Минобрнауки, студенты РФ будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык, независимо от формы и уровня обучения, а также будущей профессии.

Ранее KP.RU писал, что с июня этого года Минобрнауки изменило правила приема в аспирантуру. Подать документы теперь можно только через «Госуслуги» или совместную электронную систему вузов РФ с другими странами. Кроме того, теперь для поступления в аспирантуру требуется портфолио с научными достижениями.