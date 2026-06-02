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НовостиОбщество2 июня 2026 17:25

Российским туристам рассказали, какие заболевания им могут грозить на заграничных курортах

Онищенко: Россияне на заграничных курортах могут заразиться опасными болезнями
Людмила МИТРОХИНА
Российским туристам рассказали, какие заболевания им могут грозить на заграничных курортах

Российским туристам рассказали, какие заболевания им могут грозить на заграничных курортах

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил об отпускных болезнях. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».

Он рассказал, что россиянам на заграничных курортах могут грозить опасные заболевания, вплоть до холеры. Специалист предупредил о росте эпидемиологических рисков для россиян из-за путешествий в Юго-Восточную Азию, отметив их беспечное поведение в регионе.

«Мы второй год подряд в мире отмечаем рост заболеваемости холерой. Холера – это Юго-Восточная Азия, родина этой болезни. (Виноват, — прим. ред.) высокий коэффициент беспечности россиян. Если какого-нибудь немца заставят пить воду, он ее десять раз проверит документами. А мы пьем чуть ли не из ручья и все что попало», — добавил Онищенко.

Академик рекомендовал отдыхать в России. Он подчеркнул, что это будет не только безопаснее, но и дешевле.

Ранее KP.RU рассказал об еще одной опасности на заграничном курорте. Отмечается, что на Мальдивах россияне столкнулись с увеличением числа краж.