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НовостиВ мире2 июня 2026 18:47

В МИД РФ обратились к правительству Великобритании: вот от каких действий попросили отказаться

МИД: РФ призывает Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов
Людмила МИТРОХИНА
В МИД РФ обратились к правительству Великобритании: вот от каких действий попросили отказаться

В МИД РФ обратились к правительству Великобритании: вот от каких действий попросили отказаться

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия призывает Британию прекратить агрессивные действия и поддержку главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении от МИД.

«Вновь призываем Лондон отказаться от агрессивных антироссийских шагов, а также от поддержки режима Зеленского, ведущей лишь к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государственности», — с таким призывом российское дипведомство обратилось к Лондону.

Во вторник МИД РФ расширил стоп-лист для въезда в страну, включив в него британских экспертов и журналистов. При этом в МИДе отмечали, что действия Запада крайне непоследовательны в отношении украинского кризиса. Вначале ЕС призывают к диалогу, а потом говорят о продолжении давления на Россию, а также не стесняются снабжать киевский режим оружием и финансированием.