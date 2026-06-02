Два популярных диетических салата опасны: как ПП может навредить желудку Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Популярные среди худеющих салаты с грубой клетчаткой, например «Щетка» из свеклы и капусты, таят в себе опасность для желудка. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с Lenta.ru.

Специалист пояснил, что такие блюда действительно заставляют кишечник активнее работать. Однако он предупредил, что этот салат не подходит всем: он способен спровоцировать обострение гастрита, язвы или колита, а у людей с синдромом раздраженного кишечника нередко вызывает диарею.

Кроме того, Белоусов отметил, что сырая капуста и свекла могут вызвать тяжесть в животе у тех, кто склонен к вздутию. Лимонный сок в составе заправки, по словам врача, при чувствительном желудке только усиливает раздражение.

Еще один популярный среди приверженцев ЗОЖ салат из пекинской капусты, огурца, зеленого яблока и лайма тоже способен вызвать проблемы с ЖКТ. Доктор подчеркнул, что из-за полного отсутствия жиров в этом блюде организм хуже усваивает жирорастворимые витамины, к тому же такой перекус не дает долгого чувства сытости.

Вдобавок гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о рисках, связанных с покупными салатами с майонезом. По ее информации, они могут стать опасными для здоровья, если в магазине нарушались условия их хранения. Слова специалиста приводит 360.ru.