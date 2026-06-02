Госдеп: США не будут разблокировать средства Ирана в качестве бонуса за сделку Фото: REUTERS.

Вашингтон не станет размораживать средства Тегерана или снимать санкции в отношении Ирана в качестве бонуса за подписание возможной сделки. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

«Все будет зависеть от условий. Это означает, что никакого бонуса за подписание, жеста доброй воли не будет», — сказал глава госдепа.

Также американский чиновник отметил, что разумеется, если эти средства будут направлены на финансирование прокси-сил, они не будут возвращены. По его словам, в контексте возможной отмены американских ограничений обсуждаются «конкретные санкции, напрямую касающиеся ядерной программы» Тегерана.

Как писал сайт KP.RU, ранее госсекретарь сообщил, что мирные переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются, успех может быть достигнут в ближайшие дни. Дипломат подчеркнул, что переговоры по вопросам ядерной проблематики Исламской республики носят очень сложный, очень технический характер, а потому на их проработку потребуется определенное время.