Как конфликт США с Ираном влияет на переговоры по Украине: когда их возобновят

ТАСС: шанс на возобновление диалога по Украине связан с окончанием войны в Иране Фото: REUTERS.

Американские власти в настоящий момент заняты урегулированием конфликта в Иране. Ближневосточный спор влияет также на переговоры по Украине. Шанс на возобновление диалога по киевскому кризису связан с окончанием войны в Иране, сообщил дипломатический источник ТАСС.

По его словам, США сейчас "увязли" в конфликте на ближневосточном направлении. Источник подчеркнул, что Вашингтону "абсолютно не до мирного урегулирования ситуации на Украине".

"Пока иранский конфликт не подойдет к какому-либо логическому завершению, - а просчитать, когда это произойдет, абсолютно невозможно: может, завтра, а может - через несколько месяцев, - так вот, пока этого не случится, американцам будет трудно активно заниматься другими крупными международными досье", - прокомментировал собеседник агентства.

Как уведомило агентство FARS, обмен посланиями между Тегераном и Вашингтоном по проработке проекта соглашения приостановлен. Стороны не ведут переговоры несколько дней.