Правительство назвало, кому и при каких условиях можно собирать грибы и растения из Красной книги

Отправляясь за грибами, проверьте, не занесена ли ваша добыча в Красную книгу! Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне в некоторых случаях имеют право собирать грибы и растения, занесённые как в Красную книгу РФ, так и в Красные книги российских субъектов. Правила выдачи соответствующих разрешений указаны в постановлении правительства. С документом можно ознакомиться на сайте официального опубликования правовых актов.

В частности, собирать краснокнижные растения и грибы можно для научных исследований их культивирования для возврата в природную среду. Также можно собирать перечисленные в Красной книге грибы и растения, если нужно сохранить их в случае природных или техногенных угроз. Если сбор «краснокнижников» способствует предотвращению угрозы жизни и здоровью людей, собирать их также разрешается.

Соответствующе разрешение могут получить не только специализированные организации, но и индивидуальные предприниматели, отмечено в документе.

Ранее россиян предупредили о штрафах и тюремных сроках за сбор грибов. За что можно подвернуться наказанию, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, штрафом или тюрьмой после прогулки в лесу могут обернуться костры, разоренные муравейники и сломанные деревья.