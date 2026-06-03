Миронов предложил выплачивать компенсацию за уход за пенсионерами старше 80 лет: вот сколько составят выплаты

В РФ предложили ввести выплаты для тех, кто фактически ухаживает за одинокими пенсионерами старше 80 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В РФ хотят ввести выплаты по уходу за пенсионерами старше 80 лет в размере половины регионального прожиточного минимума. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратился глава думской фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Считаю необходимым установить дополнительную выплату лицам по уходу за пенсионером, которому более 80 лет, независимо от формального статуса инвалидности», - цитирует РИА Новости соответствующее письмо Миронова.

Предполагается, что деньги должны получать лица, фактически ухаживающие за одиноким малообеспеченным пенсионером. Это может быть родственник, сосед или социальный работник, при этом формальный статус ухаживающего не обязателен. Также выплата не должна учитываться при определении права на иные меры поддержки, считает Миронов.

По словам парламентария, в масштабах государства на выплату компенсаций понадобятся «не такие большие деньги».

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