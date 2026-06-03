Мошенники создают фейковые магазины платьев на выпускной: вот чем заманивают доверчивых покупателей

Мошенники создают фейковые сайты продажи платьев для выпускного. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аферисты создают фейковые интернет-магазины с вечерними платьями для школьных выпускных. В чём суть мошенничества, рассказала адвокат Ирина Русина.

«Мошенники создают фейковые интернет-магазины с выпускными платьями, в которых цены ниже рынка и идеальные отзывы», - сказала юрист РИА Новости.

Обмануть покупателя могут несколькими способами, объяснила Русина. Аферисты могут попросить внести депозит за бронь или примерку платья, прислать фишинговую ссылку якобы для оплаты и доставки, а также прислать вещь, не соответствующую фотографии, заявив, что вечерние платья обмену или возврату не подлежат.

Адвокат напомнила, что покупатель может отказаться от товара в течение семи дней, если он оказался не надлежащего качества. Ещё Русина порекомендовала проверять продавцов по ИНН и срокам существования сайтов и не оплачивать полную стоимость платья на карту физического лица.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, что в конце учебного года мошенники начали массово атаковать выпускников и их родителей, используя тему экзаменов и школьных дневников. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем модный эксперт дала советы по выбору выпускного платья и напомнила, что заменить выпускное платье можно на костюм с пиджаком.