"Ты сам проложил себе путь": уроженец Белоруссии занял должность директора разведки в Израиле

Уроженец Белоруссии Гофман вступил на пост главы разведслужбы "Моссад". Фото: Zuma / TASS

В Израиле сменили директора разведывательной службы "Моссад". Им стал военный секретарь премьер-министра Роман Гофман. По этому случаю прошла торжественная церемония. На ней присутствовал сам премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Он напомнил о происхождении и трудном карьерном пути уроженца Белоруссии Романа Гофмана, транслирует канцелярия главы израильского правительства.

Генерал-майор родился в городе Мозырь. Он репатриировался в Израиль в 14 лет.

"Ты сам проложил себе путь своими руками. Две руки - это два кулака. Когда Роман приехал, на него набросились. Чужой ребенок, говорящий с русским акцентом, - сами знаете, что бывает с детьми", - начал речь Биньямин Нетаньяху.

Премьер Израиля пояснил, что в 17 лет Роман Гофман уже стал вице-чемпионом страны по боксу среди молодежи. Биньямин Нетаньяху назвал это достижение хорошим знаком.

Он также рассказал, как проходило назначение Романа Гофмана на пост директора "Моссада". По словам премьера Израиля, решение встретило серьезное сопротивление в руководстве спецслужб. Оно оспаривалось до последнего, добавил Биньямин Нетаньяху. Однако всё же назначение одобрили.

"Роман, ты преодолел все препятствия и трудности на пути к этому назначению и теперь официально становишься 14-м главой "Моссада" в истории Израиля", - поздравил Романа Гофмана Биньямин Нетаньяху.

Между тем американский лидер Дональд Трамп обозлился на израильского премьера. Президент США раскритиковал его за позицию по Ирану. Дональд Трамп потребовал немедленно остановить военную операцию ЦАХАЛ в Ливане. Разговор политиков был полон нецензурной ругани. В ходе диалога Дональд Трамп назвал действия Биньямина Нетаньяху безумными.

Вашингтон из-за агрессии Тель-Авива в Ливане не может продолжить переговоры с Ираном о мире. Тегеран в связи с непрекращающимися ударами ЦАХАЛ прервал диалог с США. Иран прекратил переговорный процесс до момента, пока израильские военные не покинут территорию Ливана. Исламская республика вновь выступила за прекращение боевых действий в государстве. Стороны ранее договаривались о режиме тишины.