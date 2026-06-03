В РАН объяснили, сможет ли робот научиться понимать человека

Академик объяснил, почему робот не научится понимать человека. Фото: REUTERS.

Робот способен имитировать понимание согласно заложенной в него программе, но не сможет понять человека по-настоящему. Такое мнение высказал академик, председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский.

«Я могу понимать другого человека, он меня может понимать, а робот никогда вас не будет понимать. Он будет создавать видимость, имитировать, может быть. Но вы быстро поймете, что это имитация. Это всегда будет распознано», - сказал Лекторский РИА Новости.

Программы руководствуются заложенными в них готовыми ответами, но не способны учитывать конкретные ситуации, объяснил академик.

При этом 54% россиян считают, что робот справится с обслуживанием клиентов в банке лучше человека.

Ранее сообщалось, что китайская компания Kaiwa Technology находится на пороге создания первого в мире робота-суррогата, способного вынашивать и «рожать» ребёнка.

Тем временем человекоподобные роботы на поле боя могут выйти уже в 2027 году.

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