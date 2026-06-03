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НовостиВ мире3 июня 2026 4:53

Выяснилось, где работает программа, связанная со слежкой за высокопоставленными россиянами

Связанная со слежкой компания Cloudflare оказывает услуги госорганам США
Анастасия СУТОРМИНА
Связанная со слежкой компания Cloudflare оказывает услуги госорганам США

Связанная со слежкой компания Cloudflare оказывает услуги госорганам США

Фото: Shutterstock.

Американская компания Cloudflare, технологии которой ФСБ России связала со слежкой за высокопоставленными российскими служащими, оказывает цифровые услуги многим госведомствам США. Об этом свидетельствует информация об организации.

Так, среди клиентов значатся американские минюст, министерства здравоохранения, внутренней безопасности, внутренних дел и торговли, госдеп и другие. Кроме того, в январе 2023 года Cloudflare заключила контракт с Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA).

Согласно этим договоренностям, у Cloudflare теперь есть право управления правительственным доменом .gov, защитой инфраструктуры CISA и автоматизации DNS-безопасности для госсайтов.

Накануне сообщалось, что ФСБ раскрыла беспрецедентную по масштабам операцию западных спецслужб по слежке за высокопоставленными служащими в России через смартфоны.

Иностранные спецслужбы планировали напрямую, через смартфоны высокопоставленных служащих РФ, получать информацию о настроениях в российском обществе.