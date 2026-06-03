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НовостиВ мире3 июня 2026 6:01

MWM: Британская армия перебросила тяжелые танки Challenger 2 к границам России

Британия направила тяжелые танки в Эстонию
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Анастасия СУТОРМИНА
MWM: Британская армия перебросила тяжелые танки Challenger 2 к границам России. Фото: IMAGO/Jussi Nukari/GLOBAL LOOK PRESS

MWM: Британская армия перебросила тяжелые танки Challenger 2 к границам России. Фото: IMAGO/Jussi Nukari/GLOBAL LOOK PRESS

Британская армия направила основные боевые танки Challenger 2 на учения в эстонский район Ворумаа, расположенный непосредственно у границ с Россией. Об этом сообщает портал Military Watch Magazine.

Танки находятся в распоряжении 2-го батальона Королевского полка Шотландии и играют ключевую роль в учениях НАТО «Весенний шторм». В ходе учений моделировался крупный конфликт с участием российских войск, а присутствие танков стало частью более масштабного расширения сухопутных подразделений НАТО вблизи российской территории.

При этом накануне главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис заявил, что Соединенные Штаты Америки приступили к выводу более тысячи своих военнослужащих и военной техники с территории республики.