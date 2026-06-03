Лавров: РФ выражает солидарность и поддержку Кубе на фоне внешнего давления Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация выражает солидарность и поддержку Кубе на фоне внешнего давления на страну. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в поздравлении экс-президента Кубы Раулю Кастро.

"На фоне беспрецедентного внешнего давления, с которым сталкивается кубинский народ, вновь выражаем нашу твердую солидарность и поддержку", - говорится в сообщении МИД России на официальном сайте.

Лавров подчеркнул, что стороны будут и дальше трудиться "рука об руку" над укреплением сотрудничества как по двусторонней повестке, так и на международных площадках.

При этом ранее сайт KP.RU писал, что американские власти намерены судить бывшего президента Кубы Кастро. Они хотят доставить его в США для дальнейших разбирательств.