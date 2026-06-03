Оториноларинголог Мхитарян: кондиционеры приводят к ощущению песка в горле. Фото les images/Shutterstock/Fotodom

Оториноларинголог и заведующий поликлиникой № 9 Химкинской клинической больницы Вардгес Мхитарян рассказал о неочевидном вреде кондиционеров, о котором редко задумываются при использовании устройств.

С одной стороны, система спасает от летнего зноя, но с другой, она способна активно удалять влагу из воздуха, что приводит к пересушиванию слизистой оболочки горла и носа.

Такая среда снижает естественные защитные функции слизистой, делая организм более уязвимым к микробам и раздражителям, что проявляется в виде першения и ощущения «песка» в горле.

- Слизистая оболочка горла и носа очень чувствительна к влажности. Когда воздух становится слишком сухим, она пересыхает, ее защитные свойства снижаются, - говорит врач NEWS.ru.

Помимо этого, резкие перепады температур между помещением и улицей ослабляют местный иммунитет горла и могут спровоцировать воспаление даже в отсутствие вирусной инфекции.

Отдельно эксперт остановился на проблеме гигиены: если фильтры прибора не подвергаются регулярной очистке, кондиционер начинает циркулировать по комнате пыль, аллергены и бактерии. Они оседают на слизистой, вызывая дополнительное раздражение и аллергические реакции.

Для безопасного использования климатической техники врач порекомендовал соблюдать несколько правил: устанавливать температуру не ниже 22–23 градусов. Не стоит направлять прямой поток воздуха на себя, это приведет к простудам. Не забывать о проветривании помещения и поддерживайте водный баланс в жаркое время года – питьевой режим очень важен.