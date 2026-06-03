Депутат Бессараб: обязательная отработка для студентов возможна, если есть жилье

Депутат Бессараб: обязательная отработка для студентов потребует инфраструктуры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, насколько осуществима идея отработки для студентов-бюджетников. С инициативой выступил помощник президента РФ Владимир Мединский, он отметил, что целесообразно ввести обязательную отработку после учебы не только для студентов-медиков, но и для представителей других специальностей.

Рассуждая о системе обязательного трудоустройства отучившихся на бюджетных местах выпускников, депутат подчеркнула, что идея хорошая и справедливая, но нужно создать для ее реализации условия.

Так как государство оплачивает обучение специалиста на бюджетном месте, то, закономерно, что должно что-то получить в ответ, иметь отдачу. Но для того, чтобы подобные программы работали на других специальностях, нужно создавать условия молодым специалистам.

Как правило, направления на работу выдаются в глубинку, труднодоступные и отдаленные районы. Важно, чтобы в этих местах могли обеспечить нормальный уровень жизни, доступ к инфраструктуре, чтобы молодой человек согласился туда ехать и жить, не теряя в качестве проживания.

- Нужно, чтобы молодой специалист не только проживал в нормальных условиях, но и были соответственно утвержденные требования к инфраструктуре. Не только работа и жилье, но и детский сад, школа, культурно-досуговые центры,- говорит Бессараб «Ридусу».

Создать такие условия сложно, для этого потребуются специализированные фонды, откуда будет идти финансирование таких проектов.