AFP: в кишечнике древнего ледяного человека нашли дрожжи и испекли из них хлеб Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ученые обнаружили дрожжи в кишечнике древнего ледяного человека и испекли хлеб. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на AFP.

По исследованию ученых, дрожжи размножались в кишечнике Этци, ледяного человека, на протяжении тысяч лет.

Утверждается, то Этци жили еще до постройки египетских пирамид более пяти тысяч лет назад. В 1991 году два немецких туриста наткнулись на его мумифицированные останки в северном итальянском регионе Южный Тироль.

Это позволило ученым тщательно изучить Этци, который открывает невероятно редкую возможность заглянуть в древнюю человеческую жизнь.

В последнем исследовании группа ученых из Италии обнаружила доказательства того, что в замороженном теле сохранилась жизнь. Автор исследования заявил, что были обнаружены четыре вида дрожжей, которые могут выживать при отрицательной температуре.

Затем ученые воспроизвели кишечные дрожжи в холодильнике и попытались испечь на закваске хлеб. После трех месяцев попыток им это удалось.

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