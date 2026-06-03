Сибига обвинил Польшу в «раскручивании маховика ненависти» к Украине. Фото: Javier Rojas/GLOBAL LOOK PRESS

Польша «раскручивает маховик ненависти» к Украине на фоне скандала из-за присвоения Владимиром Зеленским Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имени «героев УПА*». И это приведет отношения двух стран к краю пропасти. Об этом в соцсетях предупредил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, скандальная конфликтная ситуация «не несет пользы ни украинцам, ни полякам». Ведь Киев пошел навстречу Варшаве в «обсуждении сложных страниц». И это, добавил министр, правильный подход.

«Нельзя подрывать его и раскручивать маховик ненависти. Борьба друг с другом приведет к краю пропасти», — заявил глава МИД.

Оправдывая действия Зеленского, Сибига отметил, что присвоение подразделению имени «героев УПА*» было выбором военных.

Ранее глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что прославление УПА* главарем киевского режима Владимиром Зеленским — это его стратегическая ошибка.

На Западе обратили внимание, что конфликт между Украиной и Польшей из-за решения главаря киевского режима Владимира Зеленского переименовать подразделение ВСУ в честь Украинской повстанческой армии*(УПА*) оказался серьезным.

* Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.