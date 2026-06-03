Мирошник: ВСУ с помощью Запада пытаются парализовать транспортное сообщение. Фото: Pavel Kashaev/GLOBAL LOOK PRESS

Нацисты из ВСУ при военной поддержке Запада предпринимают попытки парализовать гражданское транспортное сообщение. Так в Telegram-канале прокомментировал удар ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиеве ДНР посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Нацисты используют западную военную поддержку, чтобы парализовать гражданское транспортное сообщение и создать невыносимые условия для жизни мирного населения», — отметил дипломат.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семь человек из числа гражданских погибли и 11 получили ранения при атаке ударного беспилотника ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь» утром 3 июня.

А 31 мая украинский беспилотник нанёс удар по рейсовому автобусу в Скадовском муниципальном округе. Инцидент произошёл утром на автодороге Скадовск — Лазурное. В результате атаки пострадала женщина.