ПСБ и Т2 запустят совместные продукты и программы лояльности

ПСБ и российский оператор мобильной связи Т2 в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума договорились о комплексном развитии совместных продуктов и программ лояльности.

Соглашение подписали Алексей Щавелев, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ, и Ирина Лебедева, заместитель генерального директора Т2 по коммерческой деятельности.

Стороны намерены разрабатывать специальные предложения по продаже финансовых продуктов и услуг, а также внедрять новые технологические решения в сфере связи. В настоящее время ведется интеграция мультиподписки MiXX в программу лояльности ПСБ для розничных клиентов.

«Объединение наших технологических компетенций и возможностей позволяет формировать комплексную цифровую инфраструктуру для выявления потребностей клиентов, разработки персонализированных решений и внедрения востребованных продуктов, гарантируя высокие стандарты безопасности и защиты данных», - отметил Алексей Щавелев.

«Совместно с ПСБ мы переходим от точечного взаимодействия к системной синергии. Объединяем розничные каналы и синхронизируем продуктовые линейки, чтобы создавать более персонализированные клиентские пути и измеримые рекламные механики. Такая кооперация телеком- и финансового секторов позволит нам быстрее запускать востребованные сервисы, повышать конверсию и открывать новые коммерческие модели для потребителей и бизнеса», - сказал Ирина Лебедева.