Лавров проведет переговоры с иностранными коллегами на полях ПМЭФ 4 июня Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров даст интервью российским СМИ и проведет переговоры с рядом иностранных коллег на полях ПМЭФ 4 июня. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

«На 4 июня запланированы интервью главы МИД России Лаврова ведущим российским СМИ. Кроме того, как ожидается, на полях форума состоится ряд встреч министра с его зарубежными коллегами», - рассказала журналистам представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее дипломат заявил, что Российская Федерация выражает солидарность и поддержку Кубе на фоне внешнего давления на страну.

Сайт KP.RU также писал, что в ПМЭФ примут участие представители от более чем 130 стран. Форум продлится с 3 по 6 июня 2026 года.