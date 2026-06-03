Посол Мирошник: Москва даст жесткий ответ на удар ВСУ по автобусу в ДНР Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Российская сторона готовит жесткий военный ответ на обстрел пассажирского автобуса в ДНР, который следовал по маршруту Москва – Симферополь. В результате атаки киевских силовиков погибли семь человек. Такое заявление сделал в беседе с «Газетой.Ru» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что произошедшее является военным преступлением, нарушающим международные нормы. По его словам, ВСУ сознательно бьют по гражданским, чтобы запугать людей и заблокировать важные логистические маршруты.

Мирошник отметил, что этот инцидент — не единичный случай, а часть череды ударов по гражданским объектам за последние недели. Министерство иностранных дел сейчас собирает все данные для передачи на международные площадки. Посол заявил, что требования международной оценки не отменяют военного ответа со стороны России.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала атаку киевского режима на автобус в ДНР подлым, осознанным и бесчеловечным преступлением против людей, которые не держали в руках оружия.