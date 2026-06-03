Дроны ВСУ ударили по школе в Мелитополе, пострадала кровля здания

После атаки ВСУ в Мелитополе загорелась крыша школы, МЧС ликвидировали огонь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После ударов украинских беспилотников в Мелитополе загорелась кровля школы, а также было разрушено здание мясокомбината. Об этом в «Максе» сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Атаке подверглась общеобразовательная школа №1 города Мелитополя, от осколков сбитого БПЛА произошло возгорание кровли здания», - написал политик.

По его словам, пожар на месте оперативно ликвидировали силы МЧС по Запорожской области. Сотрудников учебного заведения экстренно эвакуировали, пострадавших среди них нет.

Кроме того, как отметил губернатор, в результате массированной атаки было разрушено здание Мелитопольского мясокомбината. Один человек получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь.

На всех объектах продолжают работать оперативные службы. Балицкий заверил, что ситуация находится под контролем властей.

Ранее KP.RU сообщал, что украинская армия с помощью БПЛА ударила по пассажирскому автобусу в ДНР. В итоге семь человек погибли, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.