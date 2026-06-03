Мужчинам подсказали, какой продукт может замедлить облысение

Врач рекомендует не превышать норму в три-семь яиц в неделю. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Первые признаки облысения заставляют мужчин искать любые способы спасения. Здоровье волос во многом зависит не только от генетики, но и от рациона. Врач-дерматолог, косметолог Василина Миронова рассказала, какой продукт может помочь замедлить их выпадение. Об этом пишет «Абзац».

«Яйца могут поддерживать общее здоровье волос и кожи головы, то есть потенциально могут замедлить процесс выпадения и улучшить состояние существующих волос, делая их более крепкими, менее подверженными ломкости», – отметила медик.

Эксперт объяснила, что яйца содержат белок, биотин, железо и цинк – вещества, необходимые для нормальной работы волосяных фолликулов. При этом облысение чаще всего связано с генетикой и гормональными изменениями, поэтому рассчитывать только на питание не стоит.

По словам специалиста, при первых признаках алопеции важно обратиться к трихологу или дерматологу, чтобы выяснить причину проблемы. Для здоровья волос также необходим полноценный рацион с овощами, фруктами и бобовыми. Что касается яиц, врач рекомендует употреблять их целиком, включая желток, и не превышать норму в три-семь яиц в неделю.

Прежде врач Дмитрий Бессуднов раскрыл, какие болезни могут вызывать выпадение волос. Он посоветовал проверить уровень гормонов.