Роспотребнадзор: распространение лихорадки денге на территории РФ исключено Фото: Антон ХАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор на постоянной основе ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в России и за рубежом, распространение лихорадки денге в стране исключено. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Для точной диагностики лихорадки денге ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокотехнологичные тест-системы. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что лихорадка денге - это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.

А основным путем передачи является укус инфицированных комаров. В ведомстве отметили, что при возвращении из поездки в вышеперечисленные регионы и появлении симптомов недомогания необходимо обратиться к врачу и сообщить о факте поездки.

Ранее сайт KP.RU писал, что вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом. При этом вероятность его широкого распространения в пределах континента по-прежнему сохраняется.