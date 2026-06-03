В «Единой России» заявили о необходимости расширения «белых списков»

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Фото: ER.RU.

«Единая Россия» выступает за расширение «белах списков» сайтов, сообщил координатор партийного проекта «Цифровая Россия», член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Партия поддерживает решение президента Владимира Путина дополнить перечень интернет-ресурсов, включив в него сервисы услуг, которыми каждый день пользуются миллионы людей.

На сегодняшний день в «белые списки» уже вошли ключевые финансовые, образовательные и медицинские сервисы. Однако, по словам Немкина, кандидаты от партии в ходе предварительного голосования на встречах с избирателями постоянно слышали просьбы расширить перечень и дополнить их важными для граждан страны ресурсами.

«Особое значение это имеет для людей с хроническими заболеваниями, родителей, пенсионеров. Позиция «Единой России» однозначна: человек должен иметь постоянный и удобный доступ к сервисам, от которых зависят его комфорт, здоровье и безопасность», - подчеркнул Антон Немкин.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов в моменты ограничения интернета. В числе жизненно важных для граждан интернет-ресурсов глава государства назвал системы оказания медицинской помощи, портал «Госуслуги» и сервисы платежных систем. Доклад по поручению должен быть представлен президенту до 1 июля 2026 года.

О том, что работа над «белыми списками» продолжается, также ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это работа в русле продолжения, совершенствования белых списков», - сообщил Песков журналистам, комментируя поручение президента России правительству и ФСБ.

Он подчеркнул, что «белые списки» - это не окончательный вариант, а постоянно расширяющийся перечень, в который включают критически важные для людей ресурсы.

«И вот именно это имеется в виду с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках, и их работа была гарантирована», - уточнил Песков.