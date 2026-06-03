FAZ: Мадьяр выступил против принятия решений в Евросоюзе простым большинством. Фото: MAGO/dts NachrichtenagenturGLOBAL LOOK PRESS

Венгерский премьер Петер Мадьяр выступил против принятия в ЕС решений простым большинством голосов. Об этом со ссылкой на заявление главы венгерского правительства сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политик подчеркнул, что внутри ЕС нужно продолжать поиск компромиссов путем переговоров между государствами-членами, а не отказываться от существующих процедур.

Мадьяр напомнил, что у него есть опыт дипломатической работы в структурах ЕС. И ему хорошо известно об особенностях принятия решений на общеевропейском уровне. Потому венгерский лидер добавил, что часто на принятие совместного решения требуется много времени и усилий. Но в конечном счете стороны приходят к согласию.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия вернется к полноценному и активному участию в работе Европейского союза и НАТО. Также венгерский премьер заверил, что намерен предпринять меры для укрепления демократии в Венгрии. По его оценке, ее «ослабило предыдущее правительство Виктора Орбана».