Сегодня киевский режим вновь обнажил свою неонацистскую сущность. В городе Енакиево Донецкой Народной Республики украинский ударный беспилотник атаковал пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Москва – Симферополь». В результате этого теракта, по последним данным, погибли семь человек, ещё одиннадцать мирных жителей получили ранения.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов от имени жителей республики обратился со словами поддержки к руководству ДНР и всем пострадавшим. Он выразил искренние соболезнования главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину, а также родным и близким погибших. Кроме того, руководитель региона пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал при атаке.

В своём обращении Мурат Кумпилов также напомнил о заявлении президента страны Владимира Владимировича Путина. Глава государства заверил, что ни одно преступление против граждан России не останется безнаказанным, и все виновные обязательно понесут заслуженное наказание.

«Убеждён, что цели СВО будут достигнуты. Продолжим поддерживать наших воинов в борьбе с неонацизмом», - подчеркнул Мурат Кумпилов.