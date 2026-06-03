Кассационный суд рассмотрит жалобу Блиновской на приговор 7 июля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй кассационный суд общей юрисдикции 7 июля рассмотрит жалобу Елены Блиновской на приговор. Информация размещена на сайте данного судебного органа.

Ранее Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил «королеву марафонов» к пяти годам колонии общего режима, штрафу в один миллион рублей и запрету заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.

Блиновскую признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Суд также взыскал в доход государства арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. Позднее Мосгорсуд снизил срок наказания до 4,5 лет.

Ранее KP.RU писал, что Второй кассационный суд зарегистрировал жалобы адвокатов блогера Елены Блиновской, осужденной за налоговые махинации, также кассацию подала сама блогер и арбитражный управляющий по ее делу о банкротстве.

Блиновская после апелляции находится во Владимирской области в женской ИК-1, где есть так называемый «блатной» отряд №10 с более легким режимом работы, чем в обычных колониях.