«Это потрясающе»: американский чиновник признался, что сделал свой дом в США в стиле российской церкви Фото: Ирина БЫСТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший оказался большим поклонником русского зодчества. Свой загородный дом в Америке он построил в стиле знаменитого архитектурного ансамбля Кижского погоста. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«В Америке я живу на даче. Мой загородный дом — это "Кижи" в миниатюре. Удивительный монастырский комплекс. Это строение меня поражает, я уже не говорю о том, что в нем нет ни единого гвоздя. Как оно вообще может стоять? Это потрясающе», — уточнил Кук-младший.

Дом главы комиссии находится в Атланте. Петербургский архитектор Антон Гликин, который гостил у чиновника, сообщил, что строение напоминает очаг русской культуры в США. Он добавил, что дом украшен иконами, шатровым куполом и колокольней.

Гликин также рассказал, что однажды исполнил для хозяина и его дочерей народные песни на пианино. По мнению архитектора, Кук-младший всегда был русофилом, ставящим русскую культуру на первое место. Сам музей «Кижи» в этом году отмечает 60-летие.

Накануне глава Академии русского балета Николай Цискаридзе заявил, что председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший посетил их учебное заведение с официальным визитом. Представитель американского руководства побывал в АРБ впервые за почти 300 лет.