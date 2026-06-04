Глава Минфина Силуанов: Россия погасит свой внешний долг в ближайшее время Фото: REUTERS.

Российская экономика движется к тому, чтобы полностью закрыть все внешние заимствования в ближайшей перспективе. Такое заявление сделал глава Министерства финансов Антон Силуанов на ПМЭФ.

«У нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется. Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры», — уточнил Силуанов.

Глава Минфина подчеркнул, что Россия добилась полной финансовой независимости, не оглядываясь на решения других государств. Министр подчеркнул: государство больше не зависит от решений третьих стран, в том числе тех, кто вводил санкционные ограничения.

Ранее Антон Силуанов назвал жесткую бюджетную дисциплину, накопленные резервы и независимую платежную инфраструктуру ключевыми факторами устойчивости финансовой системы РФ.