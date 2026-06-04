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НовостиПолитика4 июня 2026 11:17

Дмитриев провел разговор с Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев рассказал о беседе с Уиткоффом и Кушнером на неделе
Арина СЕРОВА
Дмитриев провел разговор с Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев провел разговор с Уиткоффом и Кушнером

Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на текущей неделе провел разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом политик рассказал в четверг, 4 июня.

«Мы еще на этой неделе активно общаемся с американскими коллегами, включая Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера», – заявил Дмитриев в беседе с прессой на ПМЭФ.

Как он отметил, что Соединенные Штаты хотят урегулировать украинский кризис мирным путем. Поэтому сейчас они активно пытаются склонить руководство Незалежной к началу переговоров.

Напомним, в правительстве России подтверждали, что в ближайшие недели Уиткофф и Кушнер собираются посетить нашу страну. Однако точные даты поездки американских чиновников пока остаются неизвестными. Кроме того, все еще неизвестно, с какой целью политик и бизнесмен прибудут в Россию.