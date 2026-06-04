Матвиенко привела россиянкам в пример родившую семерых основательницу WB Ким

Матвиенко заявила, что Татьяна Ким является одним из выдающихся предпринимательниц России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала россиянок брать пример с основательницы Wildberries Татьяны Ким как успешного предпринимателя и матери семерых детей. Об этом она заявила на сессии «Золотой стандарт корпоративной демографии» в рамках ПМЭФ.

«Это одна из выдающихся бизнесменов страны, которая ничего не приватизировала, которая своим умом, талантом, трудом создала мирового уровня компанию <...>. Вот все время надо показывать ее пример», - заявила Матвиенко.

По ее словам, устаревшие стереотипы о несовместимости карьеры и материнства должны уйти в прошлое. Сенатор также отметила, что в рамках Евразийского женского форума можно найти немало историй женщин, которым удалось совместить построение успешного бизнеса с воспитанием детей.

Ранее Матвиенко предложила создать клуб миллионеров, который будет активно поддерживать семьи с детьми. Она выступила с инициативой объединить некоторые компании, которые платят сотрудникам по миллиону рублей за рождение ребенка.