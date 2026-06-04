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НовостиОбщество4 июня 2026 11:51

Матвиенко привела россиянкам в пример родившую семерых основательницу WB Ким

Матвиенко заявила, что Татьяна Ким является одним из выдающихся предпринимательниц России
Арина СЕРОВА
Матвиенко заявила, что Татьяна Ким является одним из выдающихся предпринимательниц России

Матвиенко заявила, что Татьяна Ким является одним из выдающихся предпринимательниц России

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала россиянок брать пример с основательницы Wildberries Татьяны Ким как успешного предпринимателя и матери семерых детей. Об этом она заявила на сессии «Золотой стандарт корпоративной демографии» в рамках ПМЭФ.

«Это одна из выдающихся бизнесменов страны, которая ничего не приватизировала, которая своим умом, талантом, трудом создала мирового уровня компанию <...>. Вот все время надо показывать ее пример», - заявила Матвиенко.

По ее словам, устаревшие стереотипы о несовместимости карьеры и материнства должны уйти в прошлое. Сенатор также отметила, что в рамках Евразийского женского форума можно найти немало историй женщин, которым удалось совместить построение успешного бизнеса с воспитанием детей.

Ранее Матвиенко предложила создать клуб миллионеров, который будет активно поддерживать семьи с детьми. Она выступила с инициативой объединить некоторые компании, которые платят сотрудникам по миллиону рублей за рождение ребенка.