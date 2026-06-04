Глава РФПИ рассказал о диалоге с Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев заявил о разговоре с Уиткоффом и Кушнером по инициативам РФ и США Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что в среду, 3 июня, у него состоялся телефонный разговор со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Обсуждались совместные российско-американские экономические инициативы.

"Безусловно, это сложный диалог. Но мы ценим работу команды президента Трампа на мирных инициативах, которые они проявляют. Этот диалог продолжается в постоянном режиме", - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что также идет дискуссия и по экономическим направлениям. Диалог с США вполне конструктивный и созидательный, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава РФПИ анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером уже на следующей неделе.

Напомним, в правительстве РФ подтверждали, что в ближайшие недели Уиткофф и Кушнер собираются посетить Россию.