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НовостиПолитика4 июня 2026 11:56

Глава РФПИ рассказал о диалоге с Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев заявил о разговоре с Уиткоффом и Кушнером по инициативам РФ и США
Сергей ГАПЧУК
Дмитриев заявил о разговоре с Уиткоффом и Кушнером по инициативам РФ и США

Дмитриев заявил о разговоре с Уиткоффом и Кушнером по инициативам РФ и США

Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что в среду, 3 июня, у него состоялся телефонный разговор со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Обсуждались совместные российско-американские экономические инициативы.

"Безусловно, это сложный диалог. Но мы ценим работу команды президента Трампа на мирных инициативах, которые они проявляют. Этот диалог продолжается в постоянном режиме", - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что также идет дискуссия и по экономическим направлениям. Диалог с США вполне конструктивный и созидательный, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава РФПИ анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером уже на следующей неделе.

Напомним, в правительстве РФ подтверждали, что в ближайшие недели Уиткофф и Кушнер собираются посетить Россию.