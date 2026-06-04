Собянин: Три бассейна с зоной отдыха открылись у Гольяновского пруда

Теперь в Гольяново можно искупаться в трех бассейнах с подогревом. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Три бассейна с подогревом и зоной отдыха открылись возле Гольяновского пруда. Их построили в ходе благоустройства территории на Уральской улице. О новом месте, где в жару можно искупаться и позагорать, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Комфортная зона отдыха у воды появилась вблизи Гольяновского пруда. Водоем — любимое место отдыха жителей района. На берегу теперь есть три бассейна с подогревом воды. Рядом шезлонги, качели, теневые навесы и складные зонтики. Также открыли павильоны с раздевалками, душевыми, кафе и медпунктом», - написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс».

Гольяновский пруд появился на карте столицы в начале 1980-х годов: его соорудили на месте заболоченной поймы реки Сосенки, которая была заключена в подземный коллектор. С тех пор водоем длиной в 500 метров и шириной в 150 метров стал любимым местом отдыха жителей района.

В 2021 году пруд почистили и оборудовали вокруг прибрежную территорию. А в октябре 2025 года начали строить зону отдыха с бассейном. Летом здесь смогут одновременно загорать до 400 человек. К услугам жителей района – два больших бассейна глубиной 1,5 метра и один малый (глубиной 0,9 метра). Искусственные водоемы оснащены подогревом и современными системами фильтрации, в том числе ультрафиолетовой системой очистки.

Вокруг бассейнов расставили 380 удобных шезлонгов, установили качели, теневые навесы и складные зонты. Зона отдыха располагается на экологичном настиле из террасной доски. В местах, где можно выйти к пруду, обустроили пляж с песком. Вечером берег пруда красиво освещает архитектурно-художественная подсветка.

Концепция зоны отдыха создавалась в формате «мини-курорт в черте города». Рядом с ней расположена фестивальная площадка «Московских сезонов», спортивные и детские площадки.

Идея превратить Москву в город-курорт появилась у городских властей несколько лет назад. В 2025 году правительство столицы реализовало первый пилотный проект - зону отдыха у воды в Парке Горького, на берегу Пионерского пруда. В итоге обычный водоем превратился в пляжную зону в центре города. Для гостей Парка Горького созданы все условия, чтобы расслабиться на свежем воздухе: есть шезлонги, работает сауна и бар с едой и напитками. Здесь же можно взять в аренду аксессуары для отдыха и плавания.

В 2026 году мэрия собирается создать летние зоны отдыха нового формата уже на 15 водоемах в семи округах Москвы. В Северном округе место для плавания появится возле Головинских и Ангарских прудов, в Северо-Восточном оборудуют берега Джамгаровского и Долгих (Виноградовских) прудов. В Восточном зоны отдыха откроют возле Гольяновского, Большого Перовского и Владимирского прудов, в Южном – рядом с Бирюлевским Верхним и Нижним прудами.

В Юго-Западном округе пляжи появятся у Черневских и Ясеневских прудов, в Западном – возле Большого Очаковского, Удальцовского Верхнего пруда и Центрального пруда в Солнцеве. В Троицком и Новомосковском округах оборудуют зону отдыха «Заречье» на реке Десне.

«Сейчас завершили работы на 13 объектах. В июне 2026 года планируется закончить устройство двух оставшихся мест - Головинских прудов и зоны отдыха «Заречье», - сообщил Сергей Собянин.