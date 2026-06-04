Сербский министр Попович обсудил с Лавровым вопрос поставок газа. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Отвечающий за международное экономическое сотрудничество сербский министр Ненад Попович сообщил об удачной встрече с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

"Встреча с министром Лавровым прошла очень хорошо. Обменялись всеми последним данными. И главное - мы поблагодарили министра и правительство РФ вашего президента Путина за поддержку по нашим ключевым вопросам", - сказал он.

По словам Поповича, стороны также обсуждали различные вопросы и выразили благодарность России за поддержку по надежным поставкам газа.

Ранее сайт KP.RU писал, что Сербия рассчитывает получить некоторые инновационные препараты для лечения онкологических заболеваний, разработанные в России. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страны сотрудничают друг с другом в этом вопросе.