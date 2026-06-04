Лавров: Зеленский и Европа не признают реалии на земле для продолжения конфликта Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский и его европейские кураторы заявляют, что никакого признания реалий на земле не будет, поскольку они хотят накопить силы и продолжить вооруженное противостояние. Об этом в интервью телеканалу RT Arabic рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр обратил внимание на признания реалий на земле, которые сложились в результате борьбы против киевского режима населения этих территорий, Юго-Востока Украины.

"Публично заявлено Зеленским, и Европа его поддерживает, что никакого признания не будет: "Мы остановим войну, накопим силы и потом будем отвоевывать свои вот эти земли дальше для того, чтобы на этих землях сохранялся, вернее восстановился нацистский режим", - подчеркнул дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп наконец осознал, насколько в конфликте на Украине важен учет реалий на земле.