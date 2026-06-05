Поход в Большой и Мариинку уже под вопросом: мошенники активизировались в театральной сфере

Мошенники начали создавать сайты-двойники с билетами в театры и на концерты Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

К числу наиболее изощренных способов обмана при продаже билетов в театры и на концерты относятся создание поддельных сайтов-копий, продажа поддельных билетов и рассылка билетов через сайты знакомств. Об этом заявила юрист Анна Ермолаева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, аферисты делают поддельные сайты-двойники Большого театра, Мариинки и крупных концертных залов.

«Дизайн повторяется один в один, а в адресной строке меняется всего одна буква. В итоге покупатель получает на почту подделку, с которой его не пустят на мероприятие», — пояснила эксперт.

Другая схема поджидает покупателей в приложениях и на сайтах знакомств. Пользователю предлагают посетить концерт или спектакль и отправляют фальшивую ссылку для покупки билетов. Жертва теряет деньги за билет, а когда обращается за возвратом в поддельную «техподдержку», с ее карты могут списать все остальные средства.

Помимо прочего, аферисты покупают настоящие дешёвые билеты, подделывают их под VIP-категорию и сбывают дорого под видом перекупщиков.

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