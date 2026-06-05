Марочко: ВСУ могут возводить линию обороны под Сумами из материалов из Чернобыля. Фото ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев

При возведении оборонительных линий под Киевом и Сумами ВСУ могут использовать строительные материалы из Чернобыля. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«При строительстве сплошной линии обороны от Киевского водохранилища к Сумам, которое раннее анонсировал начальник инженерных войск вооруженных формирований Украины Василий Сиротенко, используются стройматериалы сомнительного происхождения», - рассказал Марочко.

В частности, уточнил собеседник агентства, украинские боевики укладывают бывшие в употреблении плиты перекрытия и железобетонные конструкции. На место строительства эти плиты доставляют из северной части украинских регионов.

В прошлом году сообщалось, что Вооруженные силы Украины строят оборонительные сооружения и в самой зоне Чернобыльской АЭС. Украина давно поставляет в зону Чернобыльской АЭС песок, мешки с землей, «зубы дракона» и другие защитные средства.

Напомним, в 2024 году погранслужба Украины получила земли Чернобыля для строительства укреплений. Известно, что с начала российской спецоперации на Украине население Припяти выросло с 10 до 125 тысяч. Причин для такого демографического бума несколько.